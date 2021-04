Roma, nasconde droga sotto al sedile dell'auto: arrestato con 15 confezioni di cocaina

Sotto il sedile dell'auto 15 confezioni di cellophane termosaldate di cocaina insieme a 400 euro. Uno romano di 54 anni ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. A notarlo gli agenti del VII Distretto San Giovanni di Roma durante le operazioni di controllo del weekend. Stavano passando lungo via Pasquale Tola, quartiere Furio Camillo, quando hanno notato un uomo fermo in macchina che si guardava attorno. Così sono intervenuti e durante gli accertamenti hanno visto che il 54enne si insospettiva molto. Nervosismo che ha portato gli agenti a effettuare ulteriori controlli da cui è emersa la droga sotto al sedile.

Stava rovistando in una cassetta a muro, quando un 19enne romano è stato bloccato dalla polizia e trovato in possesso di circa 210 euro e una chiave, quella che gli serviva per aprire il contenitore con la droga dentro. A intervenire nel quartiere di Tor Bella Monaca gli agenti del VI Distretto di P.S. Casilino, che hanno anche fermato un 28enne romano mentre spacciava cocaina.

