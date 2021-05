29 Maggio 2021

di Lorenzo De Cicco

(Lettura 2 minuti)







Tra un panino Camogli e una rustichella, il turno all’Ama passa più veloce. A sei netturbini però è andata male: l’abbondantissima pausa all’autogrill, poco dopo avere timbrato il badge, è stata rovinata da un passante che ha fotografato tutto, con tanto di orario di inizio e fine della siesta. Il materiale è già stato acquisito dalla Direzione Personale della municipalizzata, dove l’amministratore unico, Stefano Zaghis, ha dichiarato guerra alle pause caffè a oltranza di spazzini e operatori della raccolta. In 12 sono già finiti sotto procedimento disciplinare, due a quanto pare beccati direttamente da Zaghis, versione 007, attovagliati in un locale di fronte alla rimessa aziendale a inzuppare il croissant nel cappuccino. Non stiamo parlando naturalmente di fugaci break tra un servizio e l’altro: a tutti e 12 i netturbini sotto indagine è stata contestata una «inoperosità» di oltre mezz’ora. A fronte di turni che durano in media tra le 6 e le 6 ore e mezza. Un conto è ricaricare le energie per qualche minuto, capita a tutti, un altro è passare quasi un decimo dell’orario di servizio a gozzovigliare. Anche perché il lavoro non manca, basta guardare i secchioni stracolmi di pattume.

Le foto

I 6 spazzini beccati all’autogrill sul Raccordo, altezza Casilina, si sono intrattenuti per quasi 45 minuti filati, dalle 21.45 alle 22.27, come attestano le foto scattate da un cittadino, ora in mano agli ispettori dell’Ama. Dato che il turno di «semi-notte» inizia tra le 20.30 e le 21 - mentre il notturno parte alle 22.30 - l’azienda dà per certo che gli operatori fossero in servizio, anche perché nei filmati si notano chiaramente le divise aziendali, che vengono indossate al momento dell’avvio del turno negli spogliatoi. «Hanno preso da bere e da mangiare all’interno dell’autogrill, poi sono rimasti fuori per 45 minuti, ai tavolini esterni», racconta il testimone. Gli “squaletti”, i piccoli camion della raccolta, erano rimasti parcheggiati. L’immondizia può attendere.

Dopo l’articolo del Messaggero che ha raccontato l’indagine sui netturbini al bar, la sindaca Virginia Raggi ha promesso la linea dura: «Tolleranza zero per questi comportamenti vergognosi - ha detto - Abbiamo chiesto ad Ama di sanzionare immediatamente i dipendenti, mele marce che non devono infangare il lavoro che i loro colleghi svolgono ogni giorno per Roma, noi siamo dalla parte dei lavoratori onesti. Chi si comporta in quel modo non è degno di lavorare per la città».