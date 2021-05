28 Maggio 2021

Una vera e propria settimana di vaccini senza sosta. Dal 2 al 6 giugno nel Lazio cinque Open Day (per questo la Regione la chiama Open Week) di vaccinazioni. La notizia era già ufficiale, ora però sono state rese note le fasce che potranno prenotarsi: via libera a tutti i maggiorenni (quindi chi è nato dal 2003 in avanti) che potranno fare la prima dose di AstraZeneca. Per la vaccinazione è necessario presentarsi con ticket virtuale e tessera sanitaria. Le giornate previste inizialmente erano quattro (dal 2 al 5), poi però la Regione ha deciso di allungarle fino al 6.

Come prenotare

Per la prenotazione del vaccino nell'Open Week bisogna ottenere il ticket virtuale. Come? La Regione Lazio ha messo a disposizione un'app, UFirst, sulla quale saranno disponibili i ticket da lunedì 31 maggio fino ad esaurimento disponibilità. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. Andrà presentato al centro vaccinale insieme alla tessera sanitaria. Un'unica modalità, quindi, a differenza delle occasioni precedenti nelle quali si poteva prenotare anche attraverso il sito web.

Chi si può prenotare

Questa è la grande novità degli Open Day del 2-6 giugno: sono stati aperti a tutti i maggiorenni (quindi tutti i nati dal 2003 in poi). Una bella notizia per i ragazzi che aspettavano il proprio turno e che comunque avevano ricevuto già rassicurazioni con le prenotazioni aperte a tutti dal 3 giugno annunciate da Figliuolo. L'apertura ai maggiorenni è un esperimento già riuscito a Caserta, dove la Asl competente aveva organizzato l’11 maggio un Open Day AstraZeneca di 24 ore per chi aveva più di 18 anni.

Quale vaccino

Il vaccino somministrato negli Open Day del 2, 3, 4, 5 e 6 giugno sarà Astrazeneca, che ora è stato riconosciuto con il nome di Vaxzevria. Non c'è nessun divieto di somministrare questo tipo di farmaco agli under 60, ma solo una raccomandazione dell'Ema. Sarà il medico del centro vaccinale dove si è prenotato che, durante il triage prevaccinale (ovvero nel colloquio prima dell'iniezione), valutarà eventuali incompatibilità con il singolo paziente.

Quando prenotare

Le prenotazioni saranno aperte lunedì 31 maggio, ma la Regione non ha ancora indicato un orario (che è ancora in fase di definizione). Nelle ultime occasioni sono state aperte alle 16 del giovedì precedente, quindi in questo caso l'orario potrebbe rimanere invariato. Il via così sarebbe alle 16 di lunedì 31 maggio. In tantissimi saranno pronti sulla piattaforma per accaparrarsi un posto, visto che i posti sono limitati. L'annuncio arriverà comunque anche sui canali social e sul sito di Salute Lazio.

Centri vaccinali Open day

Questa la lista dei centri che hanno somministrato i vaccini nei precedenti Open Day. Considerata la mole prevista di prenotazioni non è escluso che alla lista se ne aggiugano altri che verranno comunicati dalla Regione e dalle singole Asl.

ASL ROMA 1

Stazione Termini, Piazza dei Cinquecento - Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00

, Piazza dei Cinquecento - Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00 Cupa George Eastman, V.le Regina Elena, 287 B - Roma, sabato e domenica, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 24.00

Hub Acea, Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

, Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00 Ospedale Cristo Re, via delle Calasanziane 25, domenica, dalle ore 08.00 alle 20.00

Ospedale Sant'Andrea Via di Grottarossa, 1039 - Roma, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

ASL ROMA 2

Struttura NUVOLA (EUR), Via Asia, 40 - Roma, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 24.00

Cecchignola, Viale del'Esercito - 00143 Roma, domenica dalle 9.00 alle 19.00

Centro Anziani Portonaccio Via Filippo Meda, 147 - Roma sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

La Vela Di Calatrava - Ptv Viale dell'Archiginnasio - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

ASL ROMA 3

Polo Natatorio Ostia, Via delle Quinqueremi, 100 - Ostia (Roma), sabato e domenica, dalle 20.00 alle 23.00

ASL ROMA 4

Centro Vaccinale Rignano Flaminio, Via dell'Aquila Montelarco, snc - Rignano Flaminio (Roma), sabato e domenica, dalle 8.30 alle 23.00

Drive-in Porto Civitavecchia, L.go della Pace Civitavecchia (Roma), sabato e domenica dalle 08.30 alle 23.00

ASL ROMA 5

Valmontone Outlet, Via dei Lecci - Valmontone, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 24.00

Scuderie Estensi Piazza Giuseppe Garibaldi snc - Tivoli (Roma) sabato e domenica sabato dalle 15.00 alle 22.00 - domenica dalle 09.00 alle 22.00

ASL ROMA 6

Casa della Salute di Villa Albani, Via Aldobrandini, 32 - Anzio, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Casa della Salute di Rocca Priora, Via Malpasso d'Acqua - Rocca Priora, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale Regina Apostolorum, Via S. Francesco d'Assisi, 50 - Albano (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 14.30

Casa di cura Villa delle Querce Via delle Vigne, 19 - Nemi (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 15.00

Casa di cura S.Raffaele Via S.Silvestro, 67 - Montecompatri (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 18.00

ASL FROSINONE

PSC Components, Via Casilina, Km 90.200 - Torrice (Frosinone), sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00

Centro Diagnostico - Arce Via Casilina Nord, Km111,700 (Frosinone) sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Rsa Villa degli Ulivi Via Tascitara - Sant'Elia Fiume Rapido (Frosinone) sabato dalle 08.30 alle 13.00

ASL LATINA

Amministrazione provinciale, Via Olivastro Spaventola - Formia (Latina), sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Teatro San Francesco, Via dei Cappuccini, 36 - Latina ,sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Ospedale S.G. Di Dio Via S. Magno, 5 - Fondi (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00

ASL RIETI

Caserma Verdirosi, Piazza Beata Colomba - Rieti, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 22.00

