Roma Multiservizi, presidente Iannucci viene eletto nel Consiglio generale di Anip-Confindustria Roma

Il presidente del Consiglio di amministrazione di “Roma Multiservizi spa”, Vincenzo Iannucci, è stato eletto nel Consiglio generale di Anip, l'Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, aderente a Confindustria. Anip rappresenta e tutela a livello nazionale e comunitario il comparto delle imprese che erogano servizi di pulizia e Multiservizi, anche in forma integrata.

APPROFONDIMENTI FIUMICINO Fiumicino, prosegue la cura del verde in città: a villa... ECONOMIA Confindustria, produzione industriale recupera a gennaio: +1% su mese ECONOMIA Iren Top Employer Italia per il quarto anno consecutivo

Presieduta da Lorenzo Mattioli, Anip rappresenta le imprese del comparto dei Servizi integrati e Multiservizi per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici (manutenzione, pulizia, igiene ambientale, energia, security, logistica, ecc.). Un settore cui appartengono migliaia di imprese e diversi grandi operatori, con un impatto enorme in termini occupazionali: 2,5 milioni di occupati potenziali del comparto, 135 miliardi di euro è il mercato potenziale complessivo stimato per il settore. Iannucci, eletto Presidente di Roma Multiservizi (partecipata al 51% da Ama spa) nel luglio 2020, ha ricoperto incarichi di notevole rilevanza, anche di natura giudiziale, per la ristrutturazione economica e contabile di aziende in dissesto e in contenzioso giudiziario, ottenendo il dissequestro di ingenti patrimoni e il ritorno a performance economiche positive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA