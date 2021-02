Fiumicino, prosegue la cura del verde in città: a villa Guglielmi arrivano lecci, gelsi e querce

Prosegue a Fiumicino la cura del verde. Grazie alla partecipazione al bando della Città Metropolitana, l’amministrazione del Comune costiero ha ottenuto un finanziamento di 140 milioni con cui acquistare 260 platani, lecci, querce e mori-gelsi. «Questo ci consentirà di aumentare il nostro patrimonio boschivo – precisa Roberto Cini, assessore all’Ambiente -. Nei giorni scorsi gli operai della ditta “G.B. Ambiente” hanno iniziato a piantumare i circa 100 giovani alberi all’interno del parco di Villa Guglielmi. Il resto delle alberature, circa 50, finiranno lungo le strade e all’ingresso di Passoscuro su via San Carlo a Palidoro».

I restanti verranno messi a dimora nell’area verde di Parco Leonardo, a via Maiori a Fregene, lungo via Praia a Mare a Maccarese, nel parco Azzurra Matiddi di Focene, via Raulich e via Siliqua a Aranova e in via Tago a Isola Sacra. Tre palme sono invece finite a ornare largo Falcone alle case popolari, otto gelsi già piantumati nel parco pubblico di Monte Solarolo all’Isola. Intanto, proseguono gli interventi di potatura sui 180 tra lecci e pini lungo viale Maria a Maccarese. «La potatura delle fronde e dei ricacci alla base del fusto dei 110 lecci vengono eseguiti dalla società “Piatti”, ditta che ha vinto l’appalto della manutenzione del verde a nord del comune – aggiunge Cini –. In questo periodo non si eseguono sfalci dell’erba quindi utilizziamo il personale della società per questi interventi di potatura. Il taglio dei rami sui 68 pini, 2 siamo stati costretti a abbatterli, sono invece stati affidati all’impresa “Cogato”. Entro la metà di questo mese dovranno essere completati». Gli interventi su viale Maria si sono resi necessari anche perché i rami costituivano un intralcio alle reti aeree dei servizi diretti in particolare ai casolari della zona agricola. Nell’ambito della politica di valorizzazione delle aree verdi è stata varata di recente, su indicazione del consiglio comunale, l’iniziativa: “Un albero per ogni nato”. «A breve, in collaborazione con l’ufficio comunale anagrafico – conclude Cini – prenderà quindi il via il progetto di piantare un albero per ogni bambino che nasce nel comune di Fiumicino».

