Roma, muore in un incidente stradale in Sardegna Roberto Taramonte: aveva 60 anni

Giovedì 1 Luglio 2021, 14:22

Un romano di 60 anni, Roberto Taramonte, è morto in Sardegna. La causa è un incidente stradale avvenuto a Badesi, in provincia di Sassari, nel nord dell'isola dove l'uomo si trovava in vacanza. Il triste bilancio dell'incidente è di un morto, l'uomo originario di Roma, e tre feriti. Il sinistro si è verificato a metà mattina sulla strada provinciale 90.

Muore in Sardegna un romano di 60 anni: Roberto Taramonte si trovava lì in vacanza ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale

La vittima, Roberto Taramonte, 60 anni, di Roma, viaggiava su un fuoristrada insieme a una coppia con il loro figlio undicenne, quando la loro auto si è scontrata con un'altra vettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Le due auto si sono urtate lateralmente, il fuoristada si è ribaltato e il turista romano è morto sul colpo. Gli altri tre occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassari con l'elisoccorso del 118.

Le loro condizioni non sembrano gravi. Illeso il conducente dell'altra auto. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Valledoria, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro per stabilire eventuali responsabilità.

