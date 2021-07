Milano, ragazzo 22 enne muore in un incidente stradale: terribile schianto tra due auto nella notte

Giovedì 1 Luglio 2021, 11:03

Un terribile incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni. La tragedia si è verificata questa notte intorno all'1, tra Legnano e lo svincolo con la A8 a Milano, quando la sua auto si è scontrata con quella su cui viaggiavano due ragazze di 21 e 22 anni. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polstrada e sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo, mentre le due ventenni sono state trasportate all'ospedale di Legnano non in gravi condizioni. L'impatto è stato così violento che il 22enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le due giovani a bordo dell'utilitaria, invece, sono state accompagnate sotto shock al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano; le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.