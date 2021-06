Cuneo, Samuele Racca morto travolto dal grano a 10 anni: stava giocando nell'azienda di famiglia

Mercoledì 30 Giugno 2021, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 13:41

Soffocato dal grano. Samuele Racca, 10 anni, è morto ieri sera, martedì 29 giugno, poco dopo le 20 a Sommariva Bosco (Cuneo), in frazione Maniga. L'ipotesi è che sia stato coperto dal frumento appena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio, fermo al lato del campo, dove il piccolo stava giocando. Ma non è l'unica strada che gli inquirenti stanno seguendo. Si crede anche che possa essere morto a seguito delle esalazioni sprigionate dal grano. Sarà però l'autopsia disposta dal magistrato della Procura di Asti a fornire elementi più precisi sul decesso.

Samuele Racca, chi era

Il padre di Samuele Racca è molto conosciuto nella zona. È infatti il capo orchestra del gruppo di liscio «I Roeri». Che ha un discreto seguito sui social: con circa 3000 persone che seguono la pagina Facebook. Spesso Fabio Racca viene ritratto nei campi di grano dell'azienda di famiglia. Tante anche le foto con il figlio e la moglie, Nadia Allocco, che invece lavora in un albergo dell’Agenzia di Pollenzo.

I soccorsi

Samuele era con il nonno per i lavori di mietitura. L'operaio che stava utilizzando il macchinario non si era accorto della presenza del piccolo. I familiari erano poco lontano e hanno subito dato l'allarme. Oltre ai carabinieri è anche intervenuto l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento Volontari e a quelli arrivati dal Comando di Alba. Vani i tentativi di rianimare il bambino. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull'incidente e ha disposto l'autopsia prima del nulla osta per i funerali.

Le reazioni, il vicesindaco: «Una fatalità»

«Una fatalità – ha commentato il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia, presente sul luogo dell’incidente e ripreso dal quotidiano online TargatoCn.it – non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Siamo impietriti, non riusciamo a darci una spiegazione. Saranno i medici legali a stabilire quanto accaduto, per ora resta lo sconforto e la tristezza».