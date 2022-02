Roma, vive tre mesi con la compagna morta sul divano: indagato 65enne

Giallo a Roma: dopo essersi recati per un controllo in un'abitazione in zona Porta Portese, i carabinieri si sono trovati davanti un uomo di 65 anni che ha aperto la porta. All'interno della casa c'era un odore nauseabondo e spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sul divano la compagna dell'uomo, una 80enne francese, morta da almeno tre mesi.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, orrore a piazza Vittorio: donna morta da 3 mesi nascosta... ROMA Cadavere ritrovato in un appartamento in Piazza Vittorio...

Roma, orrore a piazza Vittorio: donna morta da 3 mesi nascosta nella cassapanca

Domani sarà compiuta l'autopsia sul cadavere, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Il 65enne è stato indagato per occultamento di cadavere mentre proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia Trastevere e di quelli della settima sezione del Nucleo investigativo.