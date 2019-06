Roma, l'addetto alla vigilanza dorme in metropolitana: la foto fa il giro del web

Roma, metro Furio Camillo. Un addetto alla vigilanza sta dormendo dentro al suo gabbiotto e la foto, pubblicata sul profilo Instagram "Welcome to favelas", fa il giro del web. «Metro Furio Camomilla», scherza qualcuno anche se - in realtà - vista la condizione in cui versano le stazioni metropolitane di Roma c'è ben poco da ridere.

In questi giorni, oltre ai soliti problemi di guasti e ritardi, si aggiunge anche l'afa. E raddoppiano i malori dei passeggeri. Soprattutto per la linea B: sui vecchi treni si va ancora alla vecchia maniera, con i finestrini aperti.

Il bilancio dei problemi dei mezzi di superficie è stato tracciato venerdì scorso dalla commissione Mobilità del Campidoglio: ogni giorno, in media, all'Atac vanno fuori uso 200 climatizzatori.

