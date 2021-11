Roma, al Foro di Augusto crolla parte di muro e colpisce auto: strada chiusa e deviazioni

Pericolo sfiorato stamattina. Una porzione di muro esterno del Foro di Augusto ha ceduto finendo su una macchina parcheggiata in via Tor de' Conti, una strada che costeggia il complesso monumentale. Siamo nel cuore del Centro storico di Roma. In un primo momento si pensava che fosse una muratura dei Mercati di Traiano, in realtà, come specificano dagli uffici della Sovrintendenza capitolina che ha in consegna il sito archeologico, si tratta del grande muro di fondo del Foro di Augusto che si innalza su via Tor de'Conti.

Da una parte alta del muro si è staccato «un piccolo frammento che ad una prima analisi sembra essere di muratura moderna, frutto di un intervento di restauro che aveva riguardato il Foro di Augusto», precisano da Palazzo Lovatelli. Il personale della Sovrintendenza sta effettuando i sopralluoghi tecnici per valutare l'eventuale lesione sulla parete. Intanto è stata messa in sicurezza l'area, con la chiusura al traffico ad opera della Polizia municipale che ha predisposto le deviazioni al transito veicolare e pedonale dell'area.

«Si sta cercano di capire quanto è estesa la lesione: se è localizzata o c'è rischio di altri distacchi ravvicinati». Le cause? «Forse il maltempo accelera simili processi», riflettono i tecnici. Si tratta di un frammento di pasta cementizia (di sette centimetri per cinque, con lo spessore di due centimetri). Quello che è sicuro è che la caduta del frammento ha provocato danni alla macchina in sosta sulla strada. Ha spaccato il parabrezza sfondando il vetro. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale con le pattuglie del I Gruppo Trevi. e pattuglie sono impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad effettuare chiusure e deviazioni al transito veicolare e pedonale nell'area.