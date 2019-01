Roma, botte alla madre che non voleva dargli i soldi per la droga

Botte alla madre per avere i soldi per la droga, arrestato 27enne. Il ragazzo pretendeva dalla madre il denaro per comprarsi lo stupefacente e così, al rifiuto l'ha aggredita malmenandola. È accaduto in via Pentimalli, a Massimina. Quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati sul posto, hanno arrestato il giovane, un italiano di 27 anni, per tentata estorsione. Sotto choc la mamma costretta a subite le violenze del figlio, le sue parole non sono riuscite a dissuaderlo, quando ha cercato di spiegargli che soldi ne ha aveva il ragazzo ha iniziato a picchiarla. © RIPRODUZIONE RISERVATA