Roma, vendono mascherine e gel “pericolosi”: denunciati due titolari di mini market a Prati

Vendono mascherine e gel igienizzanti pericolosi, denunciati i titolari di due minimarket. L'operazione condotta nell'ambito dei controlli sul territorio, dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro nel quartiere Prati.



Un 38enne del Bangladesh, titolare di un minimarket in via Leone IV, è stato denunciato per vendita di prodotti pericolosi, manovre speculative su merci e contraffazione, alterazione o uso di marchi, per aver messo in vendita 11 mascherine risultate alterate tramite l'apposizione di una valvola di plastica non regolare, prive del marchio CE e della sigla di appartenenza della categoria del grado di protezione, e quindi ritenute pericolose per la salute delle persone; 8 mascherine prive di marchio CE e 8 flaconi di igienizzante non tracciabili. Inoltre, le mascherine erano in vendita a 12 euro l'una.



Un 28enne del Bangladesh, titolare di un minimarket in via Boezio, è stato denunciato per immissione sul mercato di prodotti pericolosi e contraffazione, alterazione o uso di marchi, perchè sorpreso a vendere 49 flaconi di gel igienizzante e trovato in possesso di 13 mascherine, custodite nel magazzino del negozio, privi di tracciabilità.

