Maltempo, auto finisce fuori strada a causa della neve e falcia un bambino di 10 anni: ricoverato

A Luco dei Marsi (L'Aquila) a causa della neve un’auto è finita fuoristrada e ha investito un bambino di dieci anni. Per fortuna non ha riportato gravi ferite ma è stato operato ad un piede all’ospedale di Avezzano dove si trova ricoverato.

L’incidente è avvenuto al centro del paese, intorno alle 21.40 di sabato. Un’auto, presumibilmente per via della strada resa sciovolosa dalla neve, è uscita di strada ed è finita sul ragazzino che stava camminando sul marciapiede. Il tutto è accaduto a una ventina di minuti dal coprifuoco ordinato dal decreto emanato dal governo a contrasto della diffusione del Coronavirus. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Per i rilievi dell’incidente stradale sono ntervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano, al comando del tenente Bruno Tarantini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA