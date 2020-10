Roma, anziano e disabile preleva tremila euro per i regali ai nipotini: derubato in piazza Ippolito Nievo

Anziano e con problemi a camminare, si è rivelato facile preda di un ladro senza scrupoli. Un 94enne disabile, in compagnia della moglie aveva appena prelevato una consistente somma di denaro per fare dei regali ai nipoti, in totale circa 3mila euro, presso l'ufficio postale di piazza Ippolito Nievo, a Roma, quando, un 33enne accortosi della scena, gli ha sottratto il denaro dalla tasca dei pantaloni ed è sparito lungo viale Trastevere.

A notare il trambusto, una pattuglia della polizia Locale del XII gruppo Monteverde che passando in zona si è fermata per capire cosa fosse successo. I caschi bianchi pochi minuti dopo sono riusciti ad arrestare il ladro, intanto nascostosi nell'androne di un palazzo nelle vicinanze. Il denaro è stato recuperato e restituito agli anziani, che ancora turbati dall'episodio, sono stati accompagnati dagli agenti a casa. Il ladro sarà processato con rito direttissimo per l'accusa di furto aggravato.

