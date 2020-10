Perugia, ladro di scooter incastrato dalle chiavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Agenti della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, ha intercettato, a bordo di uno scooter, un cittadino tunisino di 31 anni, risultato poi senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. L'attenzione degli agenti è stata innescata dall'assenza delle chiavi del ciclomotore non inserite nella apposita serratura di accensione. Durante il controllo l'uomo ha riferito agli agenti che il mezzo gli era stato prestato da un amico di cui al momento non si ricordava il nome. Eseguiti i dovuti approfondimenti gli agenti sono riusciti a contattare il legittimo proprietario del mezzo il quale solo poco tempo prima della telefonata si era accorto del furto del proprio scooter. Il proprietario si è quindi recato a fare regolare denuncia mentre illadro è stato denunciato per il reato di ricettazione. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.