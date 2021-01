Quasi 1,3 milioni tra interventi chirurgici, terapie e visite di controllo saltati. Operazioni e screening rinviati - in alcuni casi da un anno - a data da destinarsi per il Covid, che hanno finito soltanto per appesantire le liste d'attesa e per mettere a repentaglio la salute degli abitanti del Lazio. È questa, sul piano sanitario, l'altra grande eredità della pandemia: che oltre a mietere vittime soprattutto tra la popolazione anziana, ha finito anche per limitare, se non impedire, l'accesso alle cure anche a quei pazienti (non Covid), molto spesso cronici che necessitano di controlli costanti. E le cose - nonostante i tentativi della Regione di invertire la tendenza - stanno soltanto peggiorando: guardando ai soli ultimi due mesi, si sarebbero aggiunte al numero monstre di arretrati altre diecimila prestazioni, per lo più operazioni chirurgiche.

Come riportato dalle ultime ordinanze del Lazio che ridisegnano i posti letto nelle strutture ospedaliere, sono oltre 700mila le prestazioni rinviate o non effettuate dallo scoppio della pandemia: vuoi perché nei primi sei mesi del Covid tutte le visite e gli interventi di elezione, e non urgenti, sono stati differiti; vuoi perché molti pazienti si sono tenuti ben lontani da nosocomi e studi medici per paura di contagiarsi. Senza dimenticare che il grosso dei reparti ordinari è stato convertito alla sola assistenza dei malati di coronavirus.

I numeri

Le ultime stime parlano, soltanto per l'attività ambulatoriale, di 258mila visite, 161mila prestazioni diagnostiche e 336mila screening da recuperare. E parliamo di terapie di mantenimento oncologico o controlli per malattie gravi come quelle cardiache. A tutto questo vanno aggiunti circa 600mila interventi chirurgici non urgenti, che spesso proprio per la mancanza di sale operatorie, sono stati differiti e mai effettuati. Patologie non gravi, che con il tempo sono soltanto destinate a peggiore.

Gli effetti di questo trend, secondo i sanitari, sono già visibili: l'Ama, la municipalizzata che gestisce anche i servizi cimiteriali, ha giustificato i ritardi nelle cremazioni proprio con il boom di decessi (in media del 50 per cento in più rispetto allo scorso anno) registrato tra ottobre e dicembre. Secondo il presidente dell'ordine dei medici, Antonio Magi, «la maggioranza di queste persone sono morte per patologie croniche e non per il Covid».



Come detto, la Regione ha messo in campo alcune misure per risalire la china: aumento delle ore da far svolgere agli specialisti, ambulatori aperti anche il sabato e la domenica, un numero dedicato al Cup per prenotare le visite non effettuate. Se non bastasse è stato dato mandato alle aziende ospedaliere di stringere accordi con cliniche per effettuare dai privati le operazioni ordinarie, mentre nei giorni scorsi sempre la Regione ha inviato ad Asl e nosocomi una raccomandazione per «equilibrare i posti letto di medicina e chirurgia». Ma i risultati - come dimostrano le 10mila prestazioni che si sono accumulati in questo ultimo periodo - tardano a vedersi. «La difficoltà - spiega Adolfo Pagnanelli, primario al pronto soccorso del Casilino - non è soltanto quella di trovare postazioni per i no Covid, ma anche di creare percorsi separati in quelle strutture e in quei reparti, come la radiologia, che per forza di cose devono essere utilizzati da tutti i pazienti».





