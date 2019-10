Roma, infermiera e medico del 118 aggrediti da paziente psichiatrica mentre provano a curarla

«Violenta aggressione questa notte a Roma, da parte di una paziente psichiatrica, a medico ed infermiere del 118, in servizio sull'ambulanza della postazione mobile Set 118 Treviso» Lo rende noto, in un comunicato, Sis 118, il sindacato di categoria. «Nel corso di una violenta crisi di agitazione psico-motoria - aggiunge - durante le fasi di stabilizzazione clinica mediante terapia endovenosa e relativo contenimento, la paziente ha afferrato al collo l'infermiera, tentando di strangolata, e sferrando violentissimi calci ha provocato una lussazione completa della mandibola del medico, intervenuto immediatamente in soccorso all'infermiera».

«Anche questa brutale, violenta aggressione, per cui esprimo da parte mia e della Sis 118 tutta la vicinanza ai colleghi, medico ed infermiere, aggrediti, che purtroppo fa parte della durezza e della complessità intrinseca del nostro lavoro - dichiara Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118 - conferma la necessità più urgente di mettere in sicurezzà l'intero Sistema 118 nazionale attraverso misure strutturali (quali, ad esempio, la presenza di piante organiche piene e non vuote, e la garanzia incentivante di indennità specifiche di rischio biologico ed ambientale per tutti gli operatori in servizio, medici, infermieri ed autisti-soccorritori) che richiedono, con urgenza, la contrazione più cogente dei tempi previsti per la riforma legislativa».

