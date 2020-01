Roma, incendio in via dei Prati Fiscali: esplode una caldaia, evacuato il palazzo

Fiamme in un palazzo in via dei Prati Fiscali a Roma stamattina intorno alle 7.30. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si è appreso, il rogo è divampato sul terrazzo di un appartamento al quinto piano a causa di un cero votivo lasciato acceso. Coinvolta una struttura in legno e la caldaia che è esplosa. Evacuato per precauzione il palazzo. Non si registrano feriti.