Roma, incendio in un palazzo al Prenestino, residenti barricati in balcone: «Ho creduto di morire»

Un incendio ha avvolto uno stabile al Prenestino. È accaduto alle 9 quando alcuni residenti di uno stabile di via Bruno Pelizzi 161 sono stati costretti a barricarsi sui balconi per la colonna di fumo e fiamme che stava invadendo il palazzo. I pompieri sono intervenuti in forze a causa del rogo che si era sprigionato al pianterreno. Sul posto anche ambulanze. Il palazzo è stato evacuato. Non ci sono feriti solo qualche intossicato. «Ho creduto di morire - commenta un residente salvato dai pompieri - non riuscivo ad uscire di casa per le fiamme».



