Roma, incendio a Centocelle: vasta nube di fumo nero visibile in tutta la città

Incendio a Roma in zona Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, ad andare in fiamme sarebbe stato un autodemolitore in via Palmiro Togliatti. Una vasta nube di fumo nero è visibile dal quadrante est della Capitale, a partire dall'area di Centocelle, Cinecittà fino al quartiere Appio. Al lavoro i vigili del fuoco.

Incendio Roma, i cittadini: «Uditi boati ed espolosioni»

Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle «esplosioni» provenire dal vasto incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle a Roma. Non è escluso, quindi che le fiamme stiano interessando anche un autodemolitore presente in zona. L'altissima nube di fumo nero è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO