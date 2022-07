Maxi incendi a Roma: dall'Aurelia alla Balduina, fino a Centocelle. Roghi triplicati nel Lazio

Aurelia, Balduina e ora Centocelle. Incendi maxi a Roma. Con nubi di fumo che raggiungono ogni angolo della Capitale. In via Papiano, le persone residenti alla Balduina sono scappate mentre tutto bruciava. Salgono paura e tensione, perché il pericolo sembra essere dietro l'angolo. Anche la procura si è attivato. Ha aperto un'inchiesta sui roghi.

Roma, incendio a Centocelle: autodemolitori in fiamme. Evacuati due palazzi. «Chiudere le finestre e indossare la mascherina»

L'incendio sull'Aurelia

Il primo incendio importante di questa calda estate romana si è verificato sull'Aurelia,lo scorso 28 giugno, nella zona nord-ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano bombole gpl causando diverse esplosioni. 15 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso: le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e alcune abitazioni.

Il rogo alla Balduina

Le fiamme si sono sviluppate nel primissimo pomeriggio (4 luglio) nella zona nord della capitale, coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario ed hanno interessato il parco del Pineto dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio, poi propagatosi complice il vento caldo. La nube nera dalla Pineta Sacchetti è arrivata fino alla Balduina gettando nel panico tante persone che hanno lasciato le loro abitazioni, lambite dalle fiamme. Fiamme che hanno minacciato anche il convento delle Figlie della Carità di San Vincenzo, dove sono ospitate una cinquantina di suore.

Le fiamme a Centocelle

L'ultimo incendio è quello di oggi in zona Centocelle. Ad andare in fiamme sarebbro stati vari autodemolitori in viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est della città. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco, il rogo è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti. Una vasta nube di fumo nero è visibile in tutta la Capitale: dall'area di Centocelle, Cinecittà, fino al quartiere Appio, ma anche dal centro della città e dal Circo Massimo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale.

100 incendi il 4 luglio

Il quattro luglio, nel Lazio, si sono verificati 100 incendi. Sono 300 le squadre di Protezione Civile operative in tutta la regione. Tre elicotteri di Protezione civile da stamane sono operativi per spegnere l' incendio che interessa la zona Balduina/Pineta Sacchetti; sono state evacuate case di riposo e abitazioni, il vento non facilita le operazioni di spegnimento. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (15 giugno-3 luglio 2022), ci sono stati 1750 interventi contro i 400 del 2021; 300 ore di volo degli elicotteri regionali contro 30 ore dell'anno scorso; triplicati interventi e incendi.