Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico: gigantesca colonna di fumo sulla città. Stop treni per Viterbo

Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle 16.30 sull'Olimpica, all'altezza del campo nomadi abusivo sulla tangenziale est di Roma, in via del Foro Italico, sgomberato lo scorso 11 agosto. Una grossa colonna di fumo è visibile in tutta la zona di Roma Nord. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della questura. A causa del fumo è stata momentaneamente interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria Roma - Viterbo. Ad andare fuoco sono stati cumuli di rifiuti divampato. Lo si apprende dalla polizia locale.

Roma, al via sgombero campo rom sull'Olimpica: qualche giorno fa grave incendio nell'area



Brutto fumo nero sulla Salaria. Mi sa che c’è un incendio a Villa Ada #Roma pic.twitter.com/qTSV0yNgGh — monia venturini 🐝 (@MoniaVenturini) September 17, 2020

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra di Ostiense, quella di Prati con a seguito l'autobotte. A fare da combustibile per il rogo sarebbe stato un cumulo di rifiuti di vario genere, rimasti nell'area a seguito dello sgombero del campo nomadi. In fiamme anche scarichi di immondizie e resti di scooter probabilmente rubati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Nella stessa area, lo scorso 8 agosto si era verificato un episodio simile. In quell'occasione erano andate in fiamme montagne di immondizia e un autodemolitore.

Incendio nel campo Rom su via Salaria. Spero sia la fine di queste baracche abusive#roma #incendio #rom pic.twitter.com/pJr3iY7Aqj — Aquila Imperiale (@aquilalmperiale) September 17, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA