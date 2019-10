Centrodestra in piazza a Roma: oggi manifestazioni, strade chiuse e bus deviati

Giornata difficile per i romani sul fronte degli spostamenti e dei trasporti. Dalle 13 chiusure e deviazioni interesseranno la zona di San Giovanni dove in piazza si terrà la manifestazione del Centrodestra per la quale è prevista la partecipazione di circa 40 mila persone che giungeranno nella Capitale con treni speciali e circa 400 pullman (che sosteranno nei pressi delle stazioni della metro di Subaugusta, Cinecittà, Anagnina).

Sono previsti divieti di sosta nell'area di San Giovanni già da diverse ore prima della manifestazione. Inoltre sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria in: via Vincenzo Lamaro dall'intersezione con via Tuscolana alla intersezione con via Quinto Publicio, ambo i lati, esclusa area parcheggio interna adiacente studi di Cinecittà; via Walter Procaccini da via di Torrespaccata a piazza Ettore Viola lato destro di entrambi i sensi di marcia; via Quinto Publicio dall'intersezione con viale Palmiro Togliatti sino all'intersezione con via Rolando Vignali lato destro di entrambi i sensi di marcia; via Stefano Oberto all'interno dell'area di parcheggio fronte mercato rionale Cinecittà est escluso lato adiacente fabbricati; circonvallazione Tuscolana da via Caio Canuleio a via Tuscolana sul lato destro della carreggiata con direzione Via Tuscolana.

Disposto dalla Questura di Roma lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (ad eccezione dei veicoli per disabili) in piazza dell'Esquilino e in piazza Santa Maria Maggiore. Sul fronte del trasporto pubblico, saranno possibili temporanee deviazioni per le linee di bus C3, 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649 e 714. Dalle 17 alle 19, inoltre, si terrà un corteo per la pace e il rispetto dei diritti umani da piazza della Chiesa Nuova a largo Giovanni XXIII: sono attese circa 250 persone che sfileranno lungo corso Vittorio Emanuele II, largo Ottavio Tassoni, via del Banco di Santo Spirito, piazza e Ponte Sant'Angelo. Saranno possibili rallentamenti alla viabilità. Infine in più piazze sono previsti gazebo del Pd per la raccolta firme per chiedere le dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi.

