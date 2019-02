Roma, Garbatella compie 99 anni: via ai festeggiamenti

Lo storico quartiere romano della Garbatella compie 99 anni e dà il via ai festeggiamenti nella piazza detta «Pincetto della Garbatella», nella quale fu posata la prima pietra, quella che, con un'incisione, ricorda la fondazione del quartiere. In piazza Benedetto Brin la banda della polizia locale di Roma Capitale ha dato l'avvio a un momento istituzionale alla presenza del minisindaco dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri e del vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio.



«Vogliamo la recinzione su via delle Sette Chiese, è una questione di sicurezza», ha detto poco prima della cerimonia un gruppetto di abitanti Il minisindaco Ciaccheri ha preso la parola per spiegare che «per la rete manca la risposta del Comune di Roma, assente alla manifestazione forse perché questa risposta non ce l'ha ancora». Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio ha raccontato che «questo quartiere è l'unico ad avere una data di nascita» e assicurato che « La Regione Lazio farà la sua parte in maniera massiccia per il centenario di questo quartiere; spero e sono sicuro che lo faremo anche con il Comune perché sarebbe grave il contrario».

Ultimo aggiornamento: 12:28

