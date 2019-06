Roma, tentato furto nella sede centrale di Poste Italiane

Si è introdotto nella sede principale di Poste Italiane, in viale Europa, e ha tentato di portare via due computer. La sicurezza interna dell'edificio ha tentato di bloccare il ladro che però è riuscito a fuggire lasciando i due computer. Il malvivente, G.A.M, romano di anni 51, noto alla Polizia per i suoi precedenti, è fuggito a tutta velocità a bordo della sua auto e ha rischiato di investire personale di Poste Italiane. Sono scattate ricerche a partire dalla targa della vettura che risultava intestata a B.C., romano, 31 anni, con precedenti di polizia. Gli uomini della Polizia Postale e del Commissariato Torpignattara hanno quindi individuato i due uomini nei pressi delle rispettive abitazioni e li hanno arrestati. Oltre ai numerosissimi precedenti penali, i due risultavano sottoposti, rispettivamente, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Roma ed alla misura cautelare dell’obbligo dimora a Roma con contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA