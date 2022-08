Lunedì 22 Agosto 2022, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 07:13

Il post viene pubblicato al mattino presto: c'è un compleanno da festeggiare e i residenti della Cassia la buttano sull'ironia.

D'altronde non possono fare altrimenti. In questa zona di Roma nord al confine con via della Giustiana da un anno esatto - era il 21 agosto 2021 - è franata una parte del costone che arreda via Cassia appunto senza che si sia provveduto al recupero e alla messa in sicurezza del terreno.

C'erano degli alberi pericolanti che sono venuti giù portandosi dietro parte del terreno. Da allora, in 365 giorni, a parte il disboscamento dei fusti ormai caduti, non si è fatto altro se non circoscrivere l'area con le famose reti da pollaio. Risultato?

Benché parte della carreggiata sia stata riaperta al traffico veicolare, il marciapiede è ancora interdetto con enormi disagi per i residenti di zona che non possono camminare lungo un ampio tratto di una strada che non è certo una piccola via di quartiere.

Lo sfogo

E così ieri qualcuno è sbottato: «Oggi è il Compleanno della frana di via Cassia alla Giustiniana - scrive Enrico su Facebook - eravamo in piena campagna elettorale ed i futuri eletti si fiondarono sul posto per i selfie e le dichiarazioni del caso... La frana è ancoralì e non è successo nulla! (Attendiamo scuse e giustificazioni varie). Al suo post, come era prevedibile, hanno fatto seguito svariati commenti.

«Rimarrà lì immobile - scriveva Luxandra - ci abito davanti e non ho mai più visto qualcuno fare rilievi o sopralluoghi» ancora Roberto: «con pala e secchiello avevi già fatto» ma a via Cassia non sono arrivati neanche i giochi da spiaggia. «Col passeggino o carrozzina devi passare sul lato opposto - osservava Gina - oppure vai a finire in mezzo alla strada. E perché devo passare sul lato opposto quando devo andare a Risparmio Casa per riattraversare poi un'altra volta?». Domanda lecita da porsi ma manca una risposta. Qualcun altro elenca anche altri episodi analoghi: «Stessa sorte con la frana di Via Veientana - osservava Matteo - rimarrà così finché non si farà male qualcuno».

Rimostranze e osservazioni più che comprensibili. Qualcuno come accadde per altri casi - da buche e frane rimaste lì per anni - aveva anche ipotizzato di organizzare una piccola festicciola a ridosso delle reti, con qualche palloncino e cartello per destare l'attenzione ma ha prevalso la rassegnazione seppur manifestata con ironia.

I reclami

Sicuramente nei prossimi giorni verranno inviati nuovi reclami all'amministrazione del XIV Municipio anche se quelli finora recapitati - anche a suon di Pec - non hanno sortito effetti.

E la condizione della Cassia non è un unicum nella Capitale.

In II Municipio via Pezzana dopo lo smottamento di parte del terreno dentro villa Ada è ancora chiusa per metà. Qui il danno è molto più importante e i lavori, almeno sulla carta, sono iniziati solo che l'intervento prevede l'inserimento di diversi pali lunghi anche trenta metri che richiederanno lavori tutt' altro che semplici e brevi. Alla Magliana, non lontano da piazza De Andrè, una buca stradale ha lanciato l'alert di possibile crollo per questo l'area è stata recintata e imposto il limite a 30 chilometri orari. Purtroppo però come constata una residente: «Nessuno è venuto a riparare o a verificare se davvero quella buca può allargarsi e portarsi già altro asfalto». Nel mentre? alcuni residenti hanno tolto via tutto, abbattuto le reti e il cartello. «Ma se davvero ci fosse il pericolo di una frana - domandava la residente - non sarebbe grave? E per questo perché non si interviene?». La risposta (si spera) dopo la fine delle ferie d'agosto.