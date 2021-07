Roma, fiamme al Museo della via Ostiense: salvate quattro persone

Sabato 10 Luglio 2021, 15:12

Paura al Museo di via Ostiense dove in pochissimi minuti sabato, poco dopo le 13, sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate all'interno dell'ex abitazione del custode esterna al museo, ma ha causato danni anche all'intonaco del museo. «Lievi i disagi alla struttura del museo - spiegano i vigili del fuoco - giusto per la fuliggine che in pochi minuti ha invaso vari spazi». I soccorritori hanno salvato quattro persone rimaste intrappolate nel palazzo: due di loro, un uomo di 80 anni e una donna di 70, sono state trasportate all'ospedale per accertamenti, visto che hanno inalato tanto fumo.

