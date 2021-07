Centralina elettrica in fiamme al Gudini, blackout e sospensione della serata di Estate Italiana

Sabato 10 Luglio 2021, 09:11

RIETI - Il forte rumore di un colpo, poi fiamme e fumo dalla centralina elettrica. Blackout nella notte al campo sportivo "Gudini" di via Fratelli Cervi mentre erano in corso la serata di Estate Italiana, tornei di calcio a 5, calciotto, beach volley e foot volley.

Ancora da accertare le cause che hanno portato al corto circuito che ha causato il danneggiamento dei contatori esterni all'impianto sportivo ed il conseguente blackout che ha creato alcuni momenti di tensione quando sono comparse fiamme e poi un denso fumo. In un attimo l'intera area è rimasta improvvisamente al buio con numerosissimi giovani che hanno dovuto interrmpere le attività sportive e ludiche dopo il buio calato sul "Gudini".

Ma per le gare rimaste in sospeso ed i risultati in bilico nessun problema: l'immediato intervento di ripristino del personale tecnico di EnelEnergia già da questa sera permetterà ai tanti giovani sportivi reatini di tornare sui campi di gioco.