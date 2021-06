Incendi in Sicilia, il Sud nella morsa del caldo: allerta della Protezione civile nel palermitano

Martedì 22 Giugno 2021, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 20:14

Il Sud è nella morsa del caldo e la Protezione civile della regione Sicilia ha diffuso oggi l'allerta meteo per rischi incendi e afa. Il bollettino descrive potenziali pericoli a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 22 giugno, fino alle prossime 24 ore. Nello specifico, è alzata a livello 3 (colore rosso) l'allarme per la provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore. In entrambi i giorni è prevista una temperatura massima percepita di 36°C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nel palermitano permane la previsione di una pericolosità media e un livello di preallerta (colore arancione).

Caldo al Sud, una giornata di fuoco

Un incendio divampato in Salento vicino all'antica abbazia di Santa Maria di Cerrate ha distrutto oltre 100 arnie in alcuni terreni adibiti all'apicoltura, sulla strada provinciale che collega i comuni di Squinzano e Trepuzzi alla marina di Casalabate. I Vigili del fuoco hanno circoscritto il fronte del rogo prima che si propagasse al monumento, classificato bene Fai dal 2012. Sempre nel pomeriggio, un altro incendio é divampato sul litorale adriatico in un'area di pineta a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Lì i Vigili del fuoco hanno l'ausilio di un Canadair per tenero sotto controllo le fiamme.