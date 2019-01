Roma, entra in un negozio armato e minaccia le addette a dargli i soldi: fermato 43enne a San Basilio

Gli agenti del commissariato San Basilio lo avevano già notato aggirarsi con fare sospetto per la strada. Così, quando, incappucciato, lo hanno visto entrare all'interno di un negozio, in via D'Onofrio, non hanno esitato a raggiungerlo. Sorpreso davanti alle casse mentre era intento a minacciare le addette, F.M. di 43 anni è stato tratto in arresto. Recuperato il denaro che il malvivente aveva già stato sottratto. © RIPRODUZIONE RISERVATA