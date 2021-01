​Roma, donna travolta dalla metropolitana alla stazione Arco di Travertino: gravissima

Gravissimo incidente nella Metro "Arco di Travertino". Una donna italiana lotta fra la vita e la morte dopo essere stata investita da un convoglio. Erano circa le 20.30. Secondo alcuni testimoni, la donna ha attraversato i binari da banchina a banchina. Non si è accorta che arrivava il convoglio che l'ha colpita alle gambe lesionandole gravemente. Sono intervenuti i pompieri ed anche i carabinieri. Quando è accaduto l'incidente era sul posto anche un medico che si è dato da fare per salvare la donna. La metro è rimasta chiusa per quasi due ore.

