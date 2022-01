Domenica 2 Gennaio 2022, 08:00

La prima domenica del 2022 a Roma viene contraddistinta dall’essere la prima domenica ecologica dell’anno. È stato infatti fissato per oggi il blocco del traffico, limitazione che rientra nel piano della prima delle quattro domeniche ecologiche, previste in questo nuovo anno. Durante tutta la giornata odierna sono quindi attivi i divieti totale di circolazione per tutti i veicoli a motore all’interno della “Fascia Verde” zona Ztl. Gli orari in cui è stabilito il blocco della circolazione sono previsti dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e riguardano anche i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Scendendo più nello specifico, in giornata possono entrare nella Ztl “fascia verde” solamente i veicoli a trazione elettrica e ibridi, quelli alimentati a metano e Gpl e gli autoveicoli Euro 6 a benzina.

Riguardo chi in città utilizza le due ruote, non c’è l’obbligo di restare parcheggiati per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Il programma delle domeniche ecologiche, stabilito in attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, ha come scopo principale la prevenzione e il contenimento del livello d’inquinamento atmosferico che in gran parte deriva dall’impatto che il traffico e gli impianti di riscaldamento hanno sull’aria.

Per questa ragione oggi è in vigore anche l’obbligo di limite massimo di dodici ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento, mentre su tutto il territorio comunale è stabilita anche l’intensificazione dei controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. «La qualità dell’aria che respiriamo è fondamentale per la salute di tutte e tutti noi – precisa in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale – La riduzione delle fonti di emissioni è uno degli obiettivi che l’agenda 2030 ci pone ma che soprattutto è ormai un imperativo categorico per la salvaguardia del pianeta e per il contenimento dell’emergenza climatica».



LE DEROGHE

Tra le deroghe previste, possono ovviamente transitare all’interno della fascia verde gli autoveicoli per il car sharing, le automobili utilizzate per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o a trattamenti sanitari specifici per la cura di malattie gravi; hanno il permesso di girare i veicoli muniti del contrassegno per le persone invalide, i mezzi di trasporto impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine e le automobili guidate da persone che partecipano a cerimonie religiose, cerimonie nuziali o funebri programmate antecedentemente alla data dell’Ordinanza e in possesso degli appositi inviti o attestazioni. Ulteriori deroghe al provvedimento sono indicate nell’ordinanza del sindaco Gualtieri pubblicata sul sito del Comune di Roma. Le prossime domeniche ecologiche da segnare sul calendario sono fissate per il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo.