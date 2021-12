Lunedì 20 Dicembre 2021, 00:35

Nel 2022 più della metà delle auto dei romani non potranno più entrare in Fascia verde. In Campidoglio è scattato l'allarme Euro4 e nei prossimi giorni la delibera, con un allegato di 672 pagine, arriverà sulla scrivania dell’assessora alla Transizione ecologica di Zingaretti, la grillina Roberta Lombardi. Il dossier nasce per il piano di qualità dell'aria della Regione che ha fissato de paletti per i mezzi inquinanti: l'obiettivo è evitare maxi-sanzioni Ue dopo che già la Corte di giustizia aveva condannato l'Italia per la «violazione sistematica dei limiti delle Pm10». E Roma, che insieme a Milano è una delle città più inquinate d'Italia, è corsa ai ripari. L’atto sarà varato dalla giunta e all’inizio del 2022 sarà discusso dal Consiglio regionale.

Roma, «auto Euro4 fuorilegge nel 2022»: Sos del Comune alla Regione

Stop Euro4 in Fascia verde: in quali zone non si potrà circolare

Il problema non è di poco conto visto che coinvolge il 53% delle auto immatricolate a Roma, circa 10 milioni. Quindi sarà stop a un'auto su 2 nella Fascia verde, che copre il 70% della città all'interno del Raccordo anulare. Gualtieri, dal canto suo, tenterà di allungare i tempi di entrata in vigore del blocco alle auto facilitando la vita agli automobilisti romani.

La Fascia verde si è fatta conoscere dai romani nelle domeniche ecologiche nelle quali vigeva lo stop le categorie più inquinanti. È divisa in quattro zone (A, B, C e D) e per ognuna di queste esiste una serie di strade percorribili al confine con la fascia verde: in pratica, da queste vie verso il centro si potrà circolare, verso il raccordo invece no.

Le quattro zone della Fascia verde

Zona A - Via Aurelia (fino a Via di Acquafredda), Via di Acquafredda, Via di Nazareth, Via di Boccea, Via M. Battistini, Via del Forte Braschi, Via della Pineta Sacchetti, Via Montiglio, Via Arbib Pascucci, Via della Pineta Sacchetti, Via Trionfale, Via Igea, Via della Camilluccia, Via Cassia (da P.zza dei Giochi Delfici a Via V. Pareto), Via V. Pareto, Via G. Fabbroni, Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via Due Ponti) Via dei Due Ponti, Sponda fiume Tevere.

Zona B - Sponda fiume Tevere, Sponda fiume Aniene, Via dei Prati Fiscali, Viale Jonio, Via U. Ojetti, Via A. Graf, Via Kant, Via E. Galbani, Via Palombini, Via di Casal dei Pazzi, Via Tiburtina (da Via Casal dei Pazzi alla Metro di S. M. del Soccorso, linea B incluso parcheggio di Ponte Mammolo), Piazza S. Maria del Soccorso, Via del Frantoio, Via Venafro, Via I. Giordani, Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad A 24), A 24 (fino a Viale Palmiro Togliatti), Viale Palmiro Togliatti.

Zona C - Viale Palmiro Togliatti, Via Tuscolana (da Via P. Togliatti a Via Capannelle), Via delle Capannelle, Via Appia Nuova (da Via Appia Nuova al G.R.A.).

Zona D - Via Ardeatina, Via di Grotta Perfetta, Via E. Spalla, Via del Tintoretto, Via Laurentina, Via C. Colombo, Viale dell’Agricoltura, Viadotto della Magliana, Via della Magliana, Via del Trullo, Via Affogalasino, Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via di Monteverde), Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via V. Tizzani), Via V. Tizzani, Via L. Arati, Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a Piazzetta del Bel Respiro), Via Leone XIII, Via Gregorio VII, Circonvallazione Aurelia, Via Aurelia (da piazza S. Giovanni Battista de la Salle al G.R.A.)