Roma, deruba turista cinese che sta mangiando da McDonalds: arrestato algerino

Nel corso dei controlli finalizzati a difendere i turisti, i carabinieri della stazione Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 42enne algerino, senza occupazione e con precedenti, con l'accusa di furto aggravato. Ieri, l'uomo è entrato in un noto fast food di piazza di Spagna e, approfittando della folla presente, ha avvicinato alle spalle un turista cinese di 21 anni, che stava pranzando seduto ad un tavolo, e lo ha derubato dello zainetto, contenente effetti personali, una fotocamera digitale e uno smartphone. I carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Il ladro è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA