TikToker contro i fast food, svelati “i segreti” nella preparazione del cibo

Video di Tik Tok svelano i segreti del cibo da fast food . Dopo milioni di visualizzazioni con le clip sui prodotti di McDonald's o Wendy's, adesso la vittima è Subway. Un ragazzo americano ha pubblicato un primo video sul social network che ha totalizzato ben 8 milioni di visualizzazioni, mostrando i "segreti" della bistecca, del tonno e del pollo serviti nei ristoranti della catena statunitense di fast food.

Immagini molto sgradevoli che rivelano come si lavori nei fast food: dal discutibile stato di conservazione della carne per fare gli hamburger fino al tonno o pollo disidratati, che vengo rivitalizzati con salse misteriose. L'utenza Tik Tok si divide tra chi, disgustato, non andrà mai più a mangiare in un fast food e chi invece sostiene che quello mostrato nei video di tendenza non sia altro che il normale processo riservato al cibo per una più sana conservazione.

Ci sono TikToker che parlano della loro esperienza di lavoro all'interno di questi colossi, come per esempio da McDonald's. Jodessy-questo è il nome della ragazza sul social- svela altri segreti della catena di fast food: dalle macchinette del gelato "rotte" fino alla discutibile attività nelle cucine.

Di casi ce ne sono a bizeffe facendosi un giro sul social cinese: un'altra utente di nome meg.morgan4, sempre dipendente di McDonald’s, ha filmato le condizioni “disgustose” di un punto vendita australiano. Nel video su TikTok, l’impiegata tenta di pulire una delle macchine per gelato di McDonald’s che si è rotta usando un cucchiaio di plastica mentre, con molta difficoltà, cercare di raschiare via i residui.

