Spaccio e scarse condizioni igieniche, 38enne arrestato e fast food chiuso

Un etto e mezzo di cocaina in auto e il locale chiuso per scarse condizioni igienico sanitarie. Ancora guai per un 38enne del Kuwait, già arrestato dalla mobile del spaccio, Trovato in possesso di oltre 150 grammi di sostanza stupefacente e arrestato, subisce anche la chiusura del suo fast-food per “precarie condizioni igienico-sanitarie”.

Martedì 13 settembre personale della polizia amministrativa della Questura di Viterbo, unitamente ai tecnici del dipartimento di prevenzione del servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl di Viterbo, ha disposto la sospensione dell’attività di un fast-food ubicato in una via del centro cittadino del capoluogo, a seguito delle precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate nel locale.

La misura è scattata in seguito“all’arresto, avvenuto alcuni giorni fa da parte degli agenti della squadra mobile della questura di Viterbo, del titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino originario del Kuwait trovato in possesso di oltre 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina”.

In quella circostanza, la perquisizione domiciliare era stata estesa anche al fast-food, dove gli operatori avevano constatato lo scarso livello di igiene dei locali, allertando tempestivamente gli uffici competenti affinché procedessero ai controlli sanitari di rito.

Dopo gli accertamenti, l’attività commerciale è stata immediatamente sospesa fino al ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie.