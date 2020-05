A piedi di notte e armato di pistola, fermato 49enne polacco

. Per un 49enne polacco è scattata la denuncia da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale che la scorsa notte l'hanno fermato.L'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è accusato di. L'uomo, a piedi in via Ischia di Castro, è stato trovato in possesso di una replica perfetta di una pistola di fabbricazione tedesca e di un, privo di munizioni e perfettamente funzionante, il tutto nascosto nel borsello che portava con sé.