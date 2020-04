Anzio, colpo all'alba in un forno del centro: uomo armato prende in ostaggio la titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un negozio conosciuto, a poca distanza dal mare. ”L’angolo del pane” in via di Villa Grazia, ad Anzio. Oggi, all’alba un bandito vi ha fatto irruzione, pistola in pugno, prendendo in ostaggio la titolare che è stata costretta a dargli qualche centinaia d’euro. E’ stata la signora a chiamare, spaventata, le forze dell’ordine quando il malvivente è fuggito. Sul posto è arrivato un equipaggio della polizia.Erano le sei di mattina ed i poliziotti hanno eseguito delle ricerche in zona insieme ad altre volanti per individuare il fuggitivo che è riuscito a sparire. Il rapinatore aveva il volto coperto con una mascherina sanitaria e aveva la pistola che ha puntato contro la titolare. Si tratterebbe di un italiano. La notizia della rapina a ”L’angolo del Pane” è subito girata fra gli esercizi locali, aperti al tempo del Coronavirus. Il panificio fornisce alimentari ed anche altri negozi. C’è una particolarità. Il bandito doveva sapere l’orario di apertura. Da qualche testimonianza, è arrivato prima lui che i dipendenti. Si è messo un pò in disparte e quando ha visto che veniva tirata su la serranda si è materializzato nei locali.