Roma, evade dai domiciliari e va dalla ex armato di spranga: arrestato 35enne

È evaso dai domiciliari ed è andato dalla sua ex fidanzata, armato di spranga, con l’intenzione di sfondare il portoncino di ingresso del suo appartamento. È successo ieri quando i carabinieri della stazione Tuscolana hanno arrestato un 35enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex fidanzata, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Dopo una chiamata al 112, infatti, i militari sono intervenuti a via Acqua Donzelle dove hanno sorpreso l’uomo mentre minacciava la sua ex compagna 39enne e, armato di spranga, cercava di sfondare l’ingresso dell’appartamento. Il 35enne, alla vista dei carabinieri li ha prima spintonati per cercare di scappare, e poi li ha aggrediti verbalmente e a calci e pugni. I carabinieri sono riusciti ad ammanettare l’uomo per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

