Roma, controlli su Green pass e mascherine nei locali: migliaia di euro di multa dalla Borghesiana alla Casilina

Dalla Casilina a via della Borghesiana, la polizia ha effettuato controlli nelle attività commerciali, elevando sanzioni per un ammontare di 8.532 euro. Anche un locale di Tivoli è stato multato, per violazioni alla normativa anti Covid, per una somma di oltre 3.600 euro a cui si sono aggiunte sanzioni da 7.000 euro per altre irregolarità. A Fidene su 8 esercizi controllati sono state 4 le violazioni amministrative elevate.

In via della Borghesiana e via Casilina, invece, sono stati controllati un bar ed una pasticceria. In quest'ultima, per l'assenza dei titoli autorizzatori dell'attività e per la mancata esposizione del listino prezzi sono state elevate tre sanzioni. A Tivoli, in un locale di via delle Genziane, sono state riscontrate gravissime violazioni sia in ambito igienico sanitario che di conservazione degli alimenti e sono state elevate sanzioni per circa 7 mila euro. Per l'assenza del Green pass e per il mancato utilizzo delle mascherine sono state elevate 8 sanzioni, per oltre 3 mila e 600 euro. Una sanzione è stata elevata anche per attività di addetto ai servizi di controllo non autorizzata.

