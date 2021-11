Roma, titolari e clienti senza mascherina e carta verde: maxi-multa a ristorante No Green Pass

Per un esercizio commerciale costa caro sostenere le tesi "No Green Pass" e violare o non rispettare affatto le norme anti-Covid. Lo ha scoperto sulla sua pelle un ristoratore di Roma, zona Torpignattara a est della città, che si è visto elevare una multa da 2.400 euro più cinque giorni di chiusura.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, oggi strade chiuse e linee deviate per manifestazione No...

Super Green pass, cos'è: bar e ristoranti solo per vaccinati. Come funziona il modello 2G di Austria e Germania

Multato locale No Green Pass

Ieri sera, nel corso di un controllo, la polizia ha trovato nel locale circa 200 persone e i due titolari erano entrambi privi di mascherina e di green pass, così come quattro clienti. Per il mancato controllo, da parte dei titolari, della certificazione verde sia nei confronti dei propri dipendenti, che nei confronti dei clienti, gli agenti hanno elevato contravvenzioni per un ammontare di 2.400 euro e hanno notificato, ai proprietari, la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti e il possesso dei requisiti Haccp.