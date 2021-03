18 Marzo 2021

di Flaminia Savelli

(Lettura 1 minuto)







Lazio in zona rossa dallo scorso lunedì. E salgono i contagi Covid in tutti i quadranti: record negativo a Primavalle, con 2490 (contro i 2346 della settimana precedente) e Don Bosco, con 2284 (2159). Picco di contagi anche a Colli Portuensi 1449 (1388) e al Portuense che supera il tetto dei mille con 1129 (999).

Vaccini Lazio, prenotazioni riaperte: Pfizer ai 70enni (e per i professori resta AstraZeneca)

Zona rossa e lockdown, da Roma e Milano fuga sulle isole, ma in Sardegna stretta sugli arrivi e piano profilassi per i turisti

Secondo i dati del Seresmi, Servizio Regionale per la Soverglianza delle Malattie Infettive della Regione Lazio, dello scorso 11 marzo, anche negli altri quartieri della capitale si sono registrati aumenti di positivi. Ma nel quadrante centrale restano più contenuti. Come a Parioli, 844 (777), nel Centro storico 827 (768), Trastevere 419 (393) e Testaccio 312 (276). A Villa Borghese invece un solo positivo: sale così a 31 il totale dei malati Covid. Così come a Villa Ada dove salgono di sole due unità: a 26 da 24.

Roma: vaccini a rilento da Sacrofano a Bracciano. Formello, invece, accelera

Roma, le Asl sospendono le consegne ai medici delle fiale Astrazeneca: le scorte sono finite