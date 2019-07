Roma, attivisti per la casa occupano Regione Lazio tra urla e spintoni: aggredito un giornalista

Uomini e donne con bambini al seguito. Urla, spintoni. Un gruppo di facinorosi, rappresentanti dei movimenti per la casa, hanno occupato l'atrio della Regione Lazio. Hanno sfidato la sicurezza e saltato i tornelli, chiedono «il diritto alla casa, un salario garantito, un reddito di dignità», accusano la Regione di «volere staccare in uno dei loro stabili la luce, il gas e l'acqua. Chiedono alla Regione, in particolare, che chiudano la campagna degli sgomberi». Un giornalista, che stava facendo alcune foto e prendendo appunti è stato aggredito e minacciato. Gli è stato tolto il telefono prontamente restituito dalla sicurezza. Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA