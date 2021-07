Droga per due milioni di euro sequestrata dai carabinieri a Roma: così il corriere si è tradito

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:10

Un tesoro scoperto dai carabinieri al Trullo. Droga per almeno due milioni di euro destinata al mercato romano. I militari sono riusciti a sequestrare 70 chili di droga e ad arrestare lo spacciatore che ora è in carcere con l'accusa di traffico di stupefacente. L'arresto ha dimostrato il "fiuto" dei carabinieri. Un automobilista percorreva via Giulio Cesare Viola quando dagli specchietti retrovisori ha visto spuntare una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Trullo ed ha iniziato ad agitarsi, decidendo così di accostare a bordo della carreggiata, per farsi sorpassare.

Insospettiti dalla manovra i Carabinieri hanno fatto un’inversione di marcia e hanno raggiunto l’auto per sottoporla ad un controllo. L’uomo, un romano di 31 anni, sin da subito si è mostrato nervoso nei confronti dei militari.

L’ispezione all’interno dell’abitacolo, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, due involucri di marijuana di circa 2.2 kg, nel bagagliaio.

Successivamente i militari hanno esteso il controllo anche al domicilio del 31enne dove hanno rinvenuto e sequestrato, nascosti all’interno dell’armadio e del frigorifero, altri 9,4 kg circa di marjuana, suddivisa in confezioni plastificate; 60,5 kg di hashish, suddivisa in panetti e confezioni sferiche, materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi, quattro telefoni cellulari e la somma in contanti di 1500 euro.

L’uomo è stato arrestato ed è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.