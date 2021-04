Marino, carabiniere si ammazza dopo aver sparato alla moglie quattro colpi di pistola

Tentato omicidio e poi suicidio a Marino, vicino Roma. Nello stadio del Lepanto Marino, vicino al lago di Albano (zona Castelli Romani), un carabiniere di 56 anni ha sparato alla moglie di 46. In tutto ha esploso 4 colpi di pistola, colpendo la donna in diverse parti del corpo. Poi è tornato dentro, negli spogliatoi, si è puntato l'arma al cuore e si tolto la vita. La donna è stata subito trasportata all'ospedale San Camillo di Roma con l'elisoccorso. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del commissariato di Marino e la polizia scientifica. Non si conoscono i motivi del gesto su cui gli inquirenti stanno indagando. Il militare che ha compiuto il gesto lavorava ad Anagni nel dipartimento anti-droga.

Ultimo aggiornamento: 18:52

