Roma, rapina a casa Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte

Attimi di terrore per Chris Smalling: rapina nella notte in casa del giocatore della Roma. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. Sulla vicenda indaga la polizia.

In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi.

