Roma, camion dell'Ama in fiamme sull'Aurelia: traffico rallentato

Fiamme su via Aurelia: a bruciare è un mezzo Ama, all'altezza del civico 551. A quanto ricostruito, l'autista di un autocarro compattatore della raccolta indifferenziata mentre viaggiava ha visto uscire il fumo e ha dato l'allarme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e polizia. Non si registrano feriti ma rallentamenti importanti. L'intervento è ancora in corso. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme si siano generate da un guasto al motore.

Allerta mezzi Ama: «Bruciano come gli autobus Atac»



Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA