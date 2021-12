Roma, bambini senza pranzo causa sciopero, in due scuole arrivano i carabinieri

Senza pranzo causa sciopero. I bambini di due scuole di Roma, Infernetto, zona Sud della Capitale, sono rimasti digiuni a causa della carenza di personale nelle mense degli istituti. Nella giornata di sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil, sono dovuti intervenire i carabinieri nei due plessi scolastici, allertati dai genitori degli alunni e dalla preside.

La vicenda

Una delle scuole coinvolte è l'istituto Mozart di Roma. Arrivati alla scuola, ai militari è stato spiegato dai genitori e dalla preside Tullia Zevi che la ditta non aveva consegnato, neanche i sacchetti con il pasto freddo. Da qui la decisione delle scuole di contattare le famiglie. Non si segnalano al momento denunce per il disservizio.

