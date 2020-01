Roma, in arrivo la stangata per i romani: rincari dai Musei Capitolini all’anagrafe

Anno nuovo tariffe nuove per i servizi a domanda individuale delle strutture del Comune. I nuovi prezzi sono indicati nella delibera sulle “tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale” approvata dalla giunta Raggi lo scorso 31 dicembre. Mentre per quanto riguarda i servizi alle famiglie, come ad esempio nidi, mense scolastiche e case di riposo, i costi a carico del cittadino restano invariati, il documento prevede aumenti e nuove tariffe. A partire dal settore cultura, dove a fronte dell’estensione ai residenti della provincia della Mic, card da 5 euro per l’ingresso libero in tutti i musei comunali, i biglietti di ingresso per i cittadini romani registrano un aumento in diverse strutture, (invariati per i non residenti). Il ticket per i Musei capitolini, Mercati e il Foro di Traiano, aumenta di oltre il 10%, passando da 9,50 a 10,50 euro.

LEGGI ANCHE --> Rifiuti, dall'Ardeatina alla Tiburtina riparte le caccia ai nuovi siti per la discarica

Quello per il Museo dell’Ara Pacis passa da 8,50 a 9,50 euro. Vengono introdotte tariffe per la visita della Serra Moresca di Villa Torlonia (4 euro), il nuovo Parco archeologico del Celio (6,50 euro), per la galleria della città dipinta a Colle Oppio (10 euro) e per gli spettacoli del Foro di Cesare e del Foro di Augusto (15 euro). Novità anche per la concessione di spazi museali per eventi e di rappresentanza: potranno essere affittati al giorno dai 4.000 ai 15.000 euro. A partire dal 2020, sarà possibile acquistare immagini dagli archivi della Sovrintendenza, con costi che vanno dai 24,59 ai 245,90 euro a seconda che siano destinate a utilizzo personale o per la realizzazione di documentari e siti web. Per quanto riguarda le riprese filmate, da quest’anno occorrerà pagare anche per nuovi siti tra cui ad esempio piazza Venezia e piazza Barberini. Tre le tariffe previste (416, 67 euro, 1.666,67 euro e 2.500 euro) a seconda che si tratti di riprese a fini divulgativi, di spettacolo o pubblicitari.

BUROCRAZIA

Cambiando settore e passando alla burocrazie, il documento introduce nuove tariffe a carico del cittadino, come quella relativa alla spedizione di documenti a mezzo raccomandata A/R, il cui costo varia a seconda del peso. Per i documenti di urbanistica, fanno la loro comparsa due nuove tariffe per i “Rinnovi e varianti non essenziali in Scia ai permessi di costruire, i cui diritti devono essere corrisposti per il 50 per cento in funzione del tipo di intervento. Per quanto riguarda i servizi delegati, è stata introdotta una nuova tariffa per il “rilascio di attestazioni toponomastiche in carta libera” (0,26 euro). Settore commercio, stabilite specifiche tariffe settimanali per gli operatori del Farmer’s Market di San Teodoro (80 euro), Garbatella (60 euro) e Corviale (40 euro), mentre è stata unificata la tariffa relativa al rimborso delle spese di istruttoria dei servizi a sostegno delle imprese nel territorio della città storica (250 euro).

Il dipartimento Mobilità ha chiesto l’introduzione di una tariffa da 60 euro per l’istruttoria delle licenze Ncc e ha aumentato da 21 euro a 40 euro il costo delle richieste di variazione dei percorsi delle linee autorizzate per bus gran turismo, linee di collegamento con aeroporti e linee scolastiche private. Nuove tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili sulla Spiaggia degli sposi a Ostia, lungomare Toscanelli, che, diversificate a seconda dei giorni della settimana e della residenza degli sposi possono variare da 350 a 800 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA